Банк БРИКС одобрил России кредит на развитие судебной системы

Новый банк развития БРИКС одобрил России 460 млн долларов на проект по развитию судебной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение банка.

«В рамках проекта поддержки судебной системы, НБР предоставит России суверенный кредит на 460 миллионов долларов для развития инфраструктуры и внедрения информационных технологий в судебную систему в рамках федеральной целевой программы о развитии судебной системы на 2013-2020 годы», — говорится в сообщении.

Кроме того, банк выделил 303,2 млн долларов на проект в китайской провинции Хунань по улучшению качества воды и сумму 200 млн долларов на проект энергосбережения, утилизацию использованных ресурсов и уменьшение выбросов загрязнителей в провинции Цзянси.

Индия получила суверенный кредит на 470 млн долларов для реализации проекта по обеспечению питьевой водой сельской местности в штате Мадья-Прадеш.

Новый банк развития был создан странами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР) в июле 2014 года как возможная альтернатива Международному валютному фонду и Всемирному банку. Штаб-квартира финансового института находится в Шанхае. Главной задачей банка БРИКС является финансирование инфраструктурных проектов в государствах-членах и развивающихся странах.