Суд оставил в силе домашний арест Улюкаева

Мосгорсуд признал законным решение продлить домашний арест экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву до 27 января 2018 года, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты на решение Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее в Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Судья Лариса Семенова продлила домашний арест до 27 января.ъ

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике служебного автомобиля обнаружили сумку с 2 млн долларов. По версии следствия, эти деньги у главы «Роснефти» Улюкаев вымогал за положительную оценку Минэкономразвитием сделки по покупке госпакета акций «Башнефти».

Улюкаев своей вины не признает, а во время заседания он заявил, что в отношении него была совершена провокация.

«В отношении меня сфабриковали обвинение, которое было основано именно на вымышленных показаниях Сечина (глава «Роснефти» Игорь Сечин — ред.). Передача мне сумки с деньгами была заранее спланирована сотрудникам ФСБ. Они ждали показаний Сечина. И он сам позвонил мне тогда под предолгом обсуждения каких-то вопросов по компании. И в итоге уговорил меня подъехать к нему», — сказал Улюкаев в суде.

Максим Прошкин