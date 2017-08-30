СМИ: экс-сенатора от Чечни Джабраилова отпустили под подписку о невыезде

Бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова, который, как считает следствие, устроил стрельбу в гостинице на Охотном ряду, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Джабраилова отправили на следственные мероприятия в гостиницу Four Seasons, где и случился инцидент. До этого бывший сенатор находился в ОВД «Китай город».

Напомним, в среду в СМИ появилась информация, что в Москве полиция задержала бывшего члена Совета Федерации от Чечни Умара Джабраилова после того, как он предположительно устроил стрельбу в отеле Four Seasons.

«29 августа вечером в полицию поступило со­общение о том, что в отеле постоялец нарушает правила прож­ивания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, ко­торый из принадлежащ­его ему наградного пистолета стрелял вверх», — писал «Коммерсант».

По данному факту во­збуждено уголовное дело по признакам ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни с 2004 по 2009 годы. Кроме того, он занимал должность заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам, а также входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Максим Прошкин