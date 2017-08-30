Полковника Захарченко заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки

Полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого по делу о коррупции, заподозрили в еще одном эпизоде получения взятки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.

«Захарченко подозревается в совершении еще одного тяжкого преступления, обвинение по которому еще не предъявлено», — сказал защитник.

Других подробностей адвокат не сообщил, сославшись на подписку о неразглашении тайны.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Захарченко до 8 декабря.

Напомним, Дмитрия Захарченко, экс-начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД, задержали 8 сентября 2016 года. Изначально в отношении него возбудили дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование производству предварительного расследования», а позже — о получении взятки в семь миллионов рублей от неустановленного лица.

При обыске в квартире сестры полковника Захарченко обнаружили более 8,5 млрд рублей в иностранной валюте. По словам Захарченко, он не имеет никакого отношения к этим деньгам.

Позднее Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток, включая взятку в $800 тысяч от владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса. В отношении полковника возбудили еще одно уголовное дело, которое было объединено с основным.