«Единая Россия» приостановила членство Умара Джабраилова
«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова после стрельбы в московском отеле Four Seasons. Об этом сообщает РБК.
«В соответствии с уставом партии в случае возбуждения в отношении члена партии уголовного дела его членство автоматически приостанавливается», — сообщили изданию в пресс-службе «Единой России».
В среду полиция задержала в Москве Умара Джабраилова после того, как он предположительно устроил стрельбу в отеле Four Seasons.
«29 августа вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета стрелял вверх», — писал «Коммерсант».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Позднее после проведения следственных мероприятий его отпустили под подписку о невыезде.