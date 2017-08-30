«Единая Россия» приостановила членство Умара Джабраилова

«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова после стрельбы в московском отеле Four Seasons. Об этом сообщает РБК.

«В соответствии с уставом партии в случае возбуждения в отношении члена партии уголовного дела его членство автоматически приостанавливается», — сообщили изданию в пресс-службе «Единой России».

В среду полиция задержала в Москве Умара Джабраилова после того, как он предположительно устроил стрельбу в отеле Four Seasons.

«29 августа вечером в полицию поступило со­общение о том, что в отеле постоялец нарушает правила прож­ивания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, ко­торый из принадлежащ­его ему наградного пистолета стрелял вверх», — писал «Коммерсант».

По данному факту было во­збуждено уголовное дело по признакам ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Позднее после проведения следственных мероприятий его отпустили под подписку о невыезде.