Суд арестовал обвиняемого в избиении до смерти блогера Станислава Думкина

Хамовнический суд Москвы арестовал сына известного по сериалу «Интерны» актера Сергея Макарова – Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в Парке Горького. Об этом из зала суда сообщает РИА Новости.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Как отмечает ТАСС, Макаров останется под арестом до 13 октября. Его обвиняют по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам задержанный не признает вину.

Как отмечает агентство, защита Макарова намерена обжаловать решение суда.

Напомним, 13 августа блогера Станислава Думкина избили в московском Парке Горького. Позже он скончался в больнице, не приходя в сознание. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».