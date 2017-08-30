МИД назвал провокацией выдворение журналистки «Первого канала» с Украины

В министерстве иностранных дел (МИД) России назвали принудительную депортацию российской журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой провокацией. Об этом говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

«Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию – это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами», — пишет МИД России.

В сообщении ведомства также говорится, что посольство России на Украине предприняло все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг Курбатовой. В частности, министерство направило официальные ноты и обращения в правоохранительные органы и МИД Украины.

Ранее «Первый канал» сообщил о похищении своего корреспондента в Киеве. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в разговоре с РБК назвала эту информацию «глупостью» и сообщила о выдворении журналистки из страны.

«Мы не занимаемся похищениями. Мы действуем исключительно в рамках украинского законодательства», — сказала Гитлянская.

Ранее журналистку «Первого канала» Анну Курбатову внесли в базу украинского сайта «Миротворец» по обвинению в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложении событий.