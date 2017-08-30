Следователь предупредил о предстоящем задержании координатора волгоградского штаба Навального

Следователь сообщил о предстоящем задержании координатора штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова, которого обвиняют в реабилитации нацизма из-за публикации картинки «Родина-мать» в зеленке. Об этом следователь сообщил адвокату Волкова. Сам координатор штаба подтвердил «Новой газете» эту информацию.

По словам Волкова, правоохранительные органы намерены задержать его вечером в среду по прибытии в аэропорт Волгограда из-за нарушения подписки о невыезде. По версии следствия, он без уведомления правоохранителей покинул город. Как отмечает сам Волков, ранее он ходатайствовал с просьбой отпустить его в Москву и получил устное согласие следователя.

«Я обращался в письменной [форме], получил ответ в устной», — уточнил оппозиционер. По его словам, копия ходатайства имеется в распоряжении его адвоката.

«В суде естественно покажем и в уголовном деле есть эта бумага», — добавил Волков.

В конце июня следствие обвинило руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова в осквернении символов воинской славы из-за публикации картинки с разукрашенным зеленкой монументом «Родина-мать зовет!» в сообществе в поддержку Навального.

Дело завели по части 3 статьи 354.1 УК РФ — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

Отметим, что администраторы сообщества «Команда Навального» «ВКонтакте» после публикации изображения удалили его и принесли извинения.

Напомним, соратники политика Алексея Навального стали разукрашивать лица в зеленый цвет после того, как оппозиционера облили зеленкой, и ему пришлось уехать на лечение в Испанию.