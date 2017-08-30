В центре Москвы грузовик наехал на пешеходов, два человека пострадали. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Москвы.

«На улице Каретный ряд, 4 грузовик МАЗ наехал на двоих пешеходов. Их госпитализируют с различными травмами», — говорится в сообщении госавтоинспекции.

Как отмечает агентство, по данным ГИБДД, грузовик скрылся с места происшествия, в городе объявлен план «Перехват».

По данным источника агентства «Москва», сотрудники правоохранительных органов преследуют грузовик в районе Волгоградского проспекта.