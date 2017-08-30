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В центре Москвы грузовик наехал на пешеходов

Общество

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В центре Москвы грузовик наехал на пешеходов, два человека пострадали. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Москвы. 

«На улице Каретный ряд, 4 грузовик МАЗ наехал на двоих пешеходов. Их госпитализируют с различными травмами», — говорится в сообщении госавтоинспекции.

Как отмечает агентство, по данным ГИБДД, грузовик скрылся с места происшествия, в городе объявлен план «Перехват».

По данным источника агентства «Москва», сотрудники правоохранительных органов преследуют грузовик в районе Волгоградского проспекта. 

Теги:
москва, наезд
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