Сбившего пешеходов в центре Москвы водителя задержали на МКАД

Сотрудники правоохранительных органов задержали на МКАД водителя грузовика МАЗ, сбившего двух пешеходов в центре Москвы. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Как отмечает агентство, водителя задержали в районе Капотни «при попытке выехать в сторону области».

Ранее в среду в центре Москвы, на улице Каретный ряд грузовик МАЗ наехал на пешеходов. Два человека пострадали, их госпитализировали. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. В городе объявили план «Перехват».