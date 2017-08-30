Украинские власти запретили журналистке «Первого канала» въезд в страну на три года

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила журналистке «Первого канала» Анне Курбатовой, депортированной из страны, въезд на ее территорию в течение трех лет. Об этом в своем фейсбуке сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года», — написала Гитлянская.

По словам пресс-секретаря СБУ, решение о депортации Курбатовой из страны и запрете на въезд на ее территорию было принято «из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины».

Как отмечает Интерфакс, Курбатова уже вышла на связь с редакцией и сообщила, что находится на российском посту на российско-украинской границе.

По словам журналистки, в официальной бумаге, которую ей вручили в СБУ, было написано, что она «несет угрозу национальной безопасности Украины и ее суверенитету».

Ранее «Первый канал» сообщил о похищении своего корреспондента в Киеве. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в разговоре с РБК назвала эту информацию «глупостью» и сообщила о выдворении журналистки из страны.

В свою очередь, МИД России назвал принудительную депортацию Курбатовой провокацией.

Ранее журналистку «Первого канала» Анну Курбатову внесли в базу украинского сайта «Миротворец» по обвинению в антиукраинской пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложении событий.