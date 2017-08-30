Полиция назвала причину наезда грузовика на двух пешеходов в центре Москвы

По предварительным данным, водитель грузовика МАЗ наехал на двух пешеходов в центре Москвы из-за того, что не справился с управлением. Об этом Интерфаксу сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

По словам Титова, по факту наезда проводится проверка. Начальник пресс-службы добавил, что информация о том, что «грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центре столицы, размещенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности».

Ранее в среду грузовик МАЗ наехал на пешеходов в центре Москвы, в результате два человека пострадали, их госпитализировали. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. После чего в городе был объявлен план «Перехват», сотрудники правоохранительных органов задержали водителя на МКАД.