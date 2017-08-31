Суд назвал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов

Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию «Башнефти» в 2014 году на тот момент компаниями-собственниками АФК «Система» и «Система-инвест» способом неправомерного вывода активов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на решение суда.

В документе поясняется, что условия реорганизации, которые стали причинами убыток «Башнефти», определены «по усмотрению ответчиков», т.е. АФК «Системы» и «Системой-инвест».

«Само проведение реорганизации в течение января - мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества», — объясняет суд свое решение.

Кроме того, АФК «Система» могла провести реорганизацию другим способом, считает Арбитражный суд Башкирии.

Ранее Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти», взыскав с АФК «Система» и «Системы-инвест» 136,3 млрд рублей.

Напомним, в 2014 «Башнефть», которой владела «Система», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». В свою очередь, «Роснефть» настаивает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании.

По подсчетам руководства «Роснефти», ее «дочка» «Башнефть» потеряла порядка 170 млрд рублей, эту сумму и потребовали взыскать в суде.

Ответчики настаивали, что реорганизация компании соответствовала требованиям законодательства и ущерба не нанесла. Представители «Системы» утверждали, что компания не несет ответственности за изменение макроэкономических показателей.

Максим Прошкин