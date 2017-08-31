«Ведомости» узнали детали информационной кампании выборов 2018

Победившая в конкурсе ЦИК компания «ИМА-Консалтинг» предложила в своей стратегии для выборов 2018 года делать упор на семейные ценности, а государство сравнивать с «большой семьей», пишет газета «Ведомости».

По информации издания, число 18, где восьмерка будет стилизована под песочные часы, может стать графическим символом кампании, также предлагается использовать мемы и флэшмобы. Газета приводит пример такого мема: «Куда ушел Малахов? На выборы».

Кроме того, «ИМА-Консалтинг» предложила вручать грамоты ЦИК за самые удачные селфи на избирательном участке, а соцсети мониторить и «реагировать на негатив».

Разработчики стратегии отмечают, что у избирателей есть недоверие к результатам выборов, более того, широко распространенно убеждение, что от результатов голосования одного человека мало что зависит.

За свою работу «ИМА-Консалтинг», по информации разных СМИ, попросила от 35 до 40 млн рублей.

В ЦИК отмечают, что «идеальной концепции предложено не было», поэтому формировать ее будет комиссия, в том числе с учетом тех предложений, которые предлагали другие участника творческого конкурса.

Отметим, что творческий конкурс на создание информационной концепции работы ЦИК был объявлен 19 июля, тогда победу прогнозировали Mail.ru Group.

Напомним, «ИМА-Консалтинг» уже не раз выигрывала конкурсы по работе на выборах. В 2007-2008 годах во время федеральных кампаний разработчиками стратегии была придумана фраза «Голосует вся Россия». Контракт на работу с ЦИК был заключен и в 2011 году.

По информации «Трансперенси интернешнл – Россия», в 2014–2016 годах «ИМА-консалтинг» получила от столичных властей около 50 контрактов на 132,6 млн рублей на проведение социологических исследований.

Максим Прошкин