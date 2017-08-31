«Коммерсант»: Джабраилов объяснил выстрелы в отеле «досадной оплошностью»

Экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов, которого задержали после стрельбы в московском отеле Four Seasons, рассказал полицейским, что выстрелил в потолок случайно и он совершил досадную оплошность. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«По его версии, отдыхая в своем номере, он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, а поскольку опыта обращения с оружием у него вообще не было, произвел несколько случайных выстрелов вверх», — пишет газета.

Пистолетом Ярыгина, из которого стрелял задержанный, Джабраилова наградил занимавший в свое время пост главы МВД Рашид Нургалиев.

Напомним, охранники отеля Four Seasons, который находится на Охотном ряду, на мониторе видеонаблюдения увидели, как в лифт на шестом этаже входит человек с пистолетом в руке.

Им оказался бывший сенатор от Чеченской республики, 59-летний, Умар Джабраилов. После задержания его доставили в ОВД «Китай город», где после отпустили под подписку о невыезде. Следствие квалифицировало инцидент в отеле по статье «Хулиганство» (статья 213 УК РФ).

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни с 2004 по 2009 годы. Он также является почетным членом Российской академии художеств, входит в попечительский совет Московского музея современного искусства (ММСИ).

В декабре 1999 года Джабраилов заявлял, что намерен баллотироваться в президенты России, однако позже Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку Джабраилова.

Экс-сенатор в 1997 году получил пост советника и.о. генерального директора комплекса «Рэдиссон-Славянская». Джабраилову также запрещен въезд в США, после того, как в подземном переходе у Киевского вокзала был застрелен бизнес-партнер Джабраилова Пол Тейтум. Причастность Джабраилова к убийству установить не удалось.

Максим Прошкин