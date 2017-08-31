Макрон рассказал о больших разногласиях с Путиным по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о больших разногласиях с президентом России Владимиром Путиным по решению конфликта на Украине. Об этом глава Франции рассказал в интервью изданию Le Point.

«По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов. Но мы договорились о диалоге между гражданскими обществами», — сказал Макрон.

По его словам, он также обсудил с российским коллегой вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Сирии, где сторонам удалось достичь серьезного прогресса.

«Мы с Владимиром Путиным продвигаемся в обсуждении по химическому оружию, и я чувствую, что позиция России изменилась после нашего разговора в Версале», — добавляет Макрон.

Ранее президент Франции на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель уже призывал Путина и президента Украины Петра Порошенко соблюдать условия Минских договоренностей.

При этом, он негативно оценил текущую ситуацию на Украине из-за частых нарушений режим прекращения огня. По словам Меркель, такое положение дел не дает возможности Евросоюзу обсуждать вопрос о снятии санкции с России.

Максим Прошкин