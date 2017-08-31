Полиция пришла с обысками к риэлторам после пожара в Ростове-на-Дону

Полиция допросила риэлторов, которые приходили к жителям Ростова-на-Дону и пытались выкупить у них землю, на которой недавно произошел крупный пожар. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД по Ростовской области.

«Из риэлторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены», — поясняют в региональном МВД.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, которое возбудили по признакам статьи «умышленные уничтожение или повреждение имущества» (статья 167 УК РФ).

Отметим, местные жители утверждают, что пожар начался из-за поджога здания черными риэлторами. В МВД заявляют — очаг пожара находился в заброшенных постройках.

Источники ТАСС сообщали, что причиной могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания.

О возбуждении уголовного дела сообщал также Следственный комитет России, дело заведено о халатности чиновников и коммунальщиков, повлекшей смерть человека в результате пожара (статья 293 УК РФ).

По словам глава МЧС России Владимира Пучкова, пострадавшими от пожара были признаны 602 человека. Поручение разобраться с причинами пожара получили правоохранительные органы от президента страны Владимира Путина.

21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. По данным ТАСС, сгорели около сотни домов. Один человек погиб, за медицинской помощью обратились не менее 45 человек.

Местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов. В результате режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Ростовской области.

Максим Прошкин