В Якутии задержали вице-мэра города Мирный с марихуаной

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы города Мирный Алексея Кузниченко с марихуаной и в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает якутское информагентство ЯСИА.

По информации агентства, чиновника поймали с поличным по дороге на работу, во время обыска у него обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором, согласно медицинской экспертизе, находилась марихуана.

ЯСИА уточняет, что задержание чиновника произошло 11 августа. Информацию о задержании Кузниченко также подтвердили РБК.

Вице-мэр занимался социальными вопросами в городе. В городской администрации подтвердили, что Кузниченко работал у них, однако был уволен.

На сайте города портфолио чиновника удалили, а вместо него остался документ с должностными инструкциями.

Максим Прошкин