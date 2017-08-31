Умерла артистка Людмила Рюмина

В московской больнице от продолжительной болезни умерла народная артистка РСФСР Людмила Рюмина. Об этом ТАСС сообщила представитель фольклорного центра актрисы Елена Орлова.

По ее словам, у исполнительницы русских народных песен было онкологическое заболевание. Она скончалась в возрасте 68 лет.

Как сообщает РБК, прощание с Рюминой состоится 4 сентября в Московском культурном фольклорном центре, однако точное время не называется.

Людмила Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже. Артистка прославилась исполнением русских народных песен. В 1991 году она была удостоена звания народной артистки. В 2007 году президент России Владимир Путин наградил артистку орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Рюмина с 1999 года также возглавляла Московский культурный фольклорный центр.

Максим Прошкин