В Узбекистане открыли памятник Исламу Каримову

В Ташкенте открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, умершему в 2016 году. Об этом сообщает портал UzNews.

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На церемонии открытия памятника присутствовала его супруга Татьяна Каримова, а также действующий президент страны Шавкат Мирзиев.

Памятник Каримову установлен перед зданием Оксарой, которое ранее было президентской резиденцией. В настоящее время там разместился благотворительный общественный фонд Ислама Каримова и научно-просветительский мемориальный комплекс его имени.

Ислам Каримов был главой Узбекистана около 27 лет — сначала как первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, затем в качестве главы Узбекской ССР, с 1991 года Каримов был первым президентом независимого Узбекистана.

Он умер на 79-м году жизни после перенесенного за несколько дней до того инсульта. О его смерти официально объявили 2 сентября. В стране был объявлен трехдневный траур. Каримова похоронили в Самарканде.