«Левада-центр»: россияне не считают ограничение гражданских прав серьезной проблемой

Меньше всего жителей России волнуют ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ (около 4%). Об этом узнал РБК из опроса «Левада-центра».

Большинство россиян назвали самой серьезной проблемой страны рост цен (61%). Эксперты социологического центра отмечают, что инфляция остается одной из самых острых на протяжении последних 20 лет. В августе 2015 года таких было 78%, год назад — 72%.

Среди серьезных проблемам для россиян остаются бедность и обнищание населения (45% респондентов), рост безработицы (33%) и проблемы коррупции (33%).

По словам социолога «Левада-центра» Карины Пипия, каждый человек ощущает эти проблемы на себе, поэтому этими категориями сложнее всего манипулировать с помощью пропагандистских механизмов. Об этом свидетельствуют данные опроса.

В опросе, который проводился в 48 российских регионах, приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.