УАЗ объявил о начале продаж автомобилей за криптовалюту
Российский автопроизводитель УАЗ и фермерский кооператив LavkaLavka подписали соглашение об использовании криптовалюты biocoin, сообщает пресс-служба концерна.
В сообщении говорится, что участвующие в программе клиенты LavkaLavka смогут расплачиваться цифровыми деньгами в магазинах и кафе компании. Кроме того, покупая продукты от фермеров и накапливая криптовалютные баллы, клиенты смогут потратить их на машину.
Отмечается, что пока система и прием biocoin работают в тестовом режиме. И хотя интеграция компании УАЗ в платформу начнется уже сейчас, полноценно расплачиваться криптовалютой за машины можно будет только после ICO, в ноябре 2017 года.