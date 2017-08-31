Новая газета

УАЗ объявил о начале продаж автомобилей за криптовалюту

Экономика

Российский автопроизводитель УАЗ и фермерский кооператив LavkaLavka подписали соглашение об использовании криптовалюты biocoin, сообщает пресс-служба концерна.

В сообщении говорится, что участвующие в программе клиенты LavkaLavka смогут расплачиваться цифровыми деньгами в магазинах и кафе компании. Кроме того, покупая продукты от фермеров и накапливая криптовалютные баллы, клиенты смогут потратить их на машину.

Отмечается, что пока система и прием biocoin работают в тестовом режиме. И хотя интеграция компании УАЗ в платформу начнется уже сейчас, полноценно расплачиваться криптовалютой за машины можно будет только после ICO, в ноябре 2017 года.

Теги:
майнинг, криптовалюты, биткойн
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