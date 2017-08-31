СК начал проверку после смерти девочки с ВИЧ в Санкт-Петербурге

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку в связи со смертью 10-летней ВИЧ-инфицированной девочки в больнице. Об этом сообщается на сайте СК.

«В ходе проверки из учреждений, где она проходила лечение, будут изъяты необходимые медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой будет поставлен ряд вопросов, в том числе о причинах ее смерти, правильности назначенного и проводимого лечения», — говорится в сообщении.

Кроме того, следствие планирует дать оценку действиям медицинских работников и «лиц, в должностные обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних».

О смерти девочки стало известно 30 августа. ВИЧ у нее обнаружили в 7 месяцев, но родители отказывались обеспечить ребенка антиретровирусной терапией, так как не верили в существование данного заболевания. Руководствуясь своими убеждениями, семейная пара не исполняла решения суда, который обязал родителей «госпитализировать ребенка в любой стационар, специализирующийся на диагностике и лечении ВИЧ/СПИД» и обеспечить регулярное клиническое и лабораторное обследование ребенка.

26 августа девочка поступила в реанимацию, а позднее умерла.