Осужденный за репост «ВКонтакте» уехал из России

Инженер-механик из Твери Андрей Бубеев, осужденный на два года и три месяца за репост записи в «ВКонтакте» о присоединении Крыма, покинул со своей семьей Россию, сообщила активистка Анна Борко.

По словам другой гражданской активистки Екатерины Башиловой, семья Бубеевых уехала в Киев.

Ранее Андрей Бубеев вышел на свободу после заключения. Мужчину обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России (часть 2 статьи 280.1 УК РФ).

Поводом для уголовного преследования послужил репост материала «Крым — это Украина» публициста Бориса Стомахиина и картинка на эту же тему на собственной странице «ВКонтакте».

Сам Бубеев не признал свою вину и считает, что его преследуют за его убеждения.

В августе 2015 года Андрей Бубеев уже был осужден за репосты аналогичных материалов и картинок и приговорен за возбуждение ненависти или вражды (статья 282 УК РФ) к десяти месяцам лишения свободы.