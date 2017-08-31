Экс-директор «Гоголь-центра» из-под стражи рассказал о «тотальном опричном людоедстве» в России

Арестованный по обвинению в мошенничестве бывший директор «Гоголь-Центра» Алексей Малобродский написал письмо американскому театральному критику Джону Фридману и его жене, актрисе Оксане Мысиной, в котором он предупредил об угрозе «тотального опричного людоедства» в России. С письмом ознакомилось издание «Настоящее время».

Обновлено Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина отмечает, что письмо Малобродского не было обращением к театральному сообществу. По ее словам, экс-директор «Гоголь-центра» никого не просил о помощи. А СМИ, опубликовавшее его личное письмо, «интерпретировало этот текст по-своему», подчеркнула журналистка. «Издание, которому получатель письма доверил публикацию, интерпретировало этот текст по-своему. Так появилась "сенсационная новость", броские заголовки: "Алексей Малобродский из тюрьмы обратился с мировому театральному сообществу!" "Малобродский просит помощи у мирового театрального сообщества!"», — написала Ларина в своем блоге.

письмо малобродского «За два с лишним месяца своей одиссеи, непосредственно ощущая всю степень подлости и лживости системы, я осознал, что „на кону“ не только моя личная история, что если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым».

Малобродский подчеркивает, что в сложившейся ситуации важно, чтобы «поддержка "мирового театрального сообщества" была бы не просто фигурой речи, а реальным процессом, протяженным во времени».

Поскольку следствие, по мнению экс-директора «Гоголь-центра», намерено затягивать процесс, «сочиняя все новый и новый бред», чтобы ослабить внимание общественности.

Напомним, Алексея Малобродского задержали 19 июня по делу о мошенничестве.

18 июля суд решил продлить его арест на три месяца. Малобродского, а также режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву и экс-директора Юрия Итина обвиняют в хищении бюджетных средств.

В поддержку Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова высказывались многие деятели культуры, в том числе актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Александр Сокуров, Гарри Бардин и Павел Лунгин, журналист и телеведущий Владимир Познер, писатели Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская и Виктор Ерофеев, худрук театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач и другие.