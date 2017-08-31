В посольстве США отказались проводить собеседования на визы по скайпу

Дипломатическая миссия США в Москве не может проводить собеседования с претендентами на получение неиммиграционных виз по скайпу. Об этом Интерфаксу заявил начальник консульского отдела посольства США в Москве Лоренс Тоби.

«По ряду технических соображений мы не можем это организовать», – сказал Тоби. По его словам, речь идет о получении электронных отпечатков пальцев.

Начальник консульского отдела посольства США отметил, что уменьшение численности дипсостава нанесло серьезный удар, и консульству приходится переорганизовывать работу.

«По мере того, как будет решен вопрос с численностью наших сотрудников, мы будем увеличивать и количество собеседований», – сказал Тоби.

В конце августа посольство США в России сообщило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз в регионах России. До 1 сентября выдача виз была также приостановлена в Москве. Такое решение, как объяснила американская сторона, было принято в связи с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.

По мнению экспертов, это решение может увеличить срок оформления американских виз минимум до полугода.

По этой причине процесс получения американских виз для 18 членов сборной России по академической гребле затянулся на неопределенное время. Неизвестно, смогут ли спортсмены попасть на мировое первенство, которое состоится в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября.