Экс-губернатора Хорошавина и его советника увезли в больницу из зала суда

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его бывшего советника Андрея Икрамова, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, госпитализировали в больницу Южно-Сахалинска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Ольгу Артюхову.

По ее словам в начале судебного заседания Хорошавин и Икрамов пожаловались на высокое давление, учащенное сердцебиение и сдавливающие боли в области сердца. Медик подтвердил их жалобы и вызвал скорую помощь.

После осмотра подсудимых увезли в городскую больницу. Судебное заседание перенесли на понедельник.

В начале августа защита Хорошавина заявляла, что у экс-губернатора случился инсульт и у него держится высокое давление. Однако диагноз не подтвердился.

Напомним, Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год. Он работал сопредседателем совета представителей уполномоченного государственного органа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и был членом политсовета сахалинского отделения партии «Единая Россия». В марте 2015 года его задержали в собственном кабинете.

По данным следствия, экс-губернатор и его подчиненные систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам.

Общая сумма взяток составила около 522 млн рублей за период с 2009 по 2015 год.