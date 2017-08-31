Студию режиссера Учителя в Петербурге забросали «коктейлями Молотова»

В Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок» режиссера Алексея Учителя. Об этом РИА Новости сообщил представитель ГУМВД по региону.

«В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3.30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает агентство, правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. В самой киностудии прокомментировать случившееся отказались.

Как пишет «Фонтанка», правоохранительные органы начали проверку по факту вандализма. Отмечается, что правоохранители рассматривают инцидент как очередную акцию противников выхода фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Ранее режиссер получал угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма «Матильда». Позднее прокуратура обнаружила нарушение Уголовного кодекса в действиях организации и передало ГУ МВД по Москве документы для возбуждения уголовного дела против «Христианского государства — Святая Русь».

1 августа православные в ряде городов России вышли на молитвенное стояние против показа фильма Учителя.

Против показа фильма также неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. В частности, в конце июля она собрала подписи 37 депутатов и 100 тысяч обращений граждан России против «Матильды» и в 13 коробках направила их в МВД, Генпрокуратуру и министерство культуры.

А в начале июля протоиерей Всеволод Чаплин предсказал гибель России после выхода фильма «Матильда». «Фильм “Матильда” непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах», — сказал он.