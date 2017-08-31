В Стокгольме неизвестный напал на полицейских с ножом

Неизвестный ранил полицейского ножом в шею на одной из центральных площадей Стокгольма.

Sztokholm.

W centrum miasta policjant ugodzony noÅ¼em przez niezidentyfikowanego napastnika.#BREAKINGNEWS pic.twitter.com/HAQRfvm4i7 — Avanti News (@Avanti__News) August 31, 2017

Нападавшего задержал второй полицейский. Раненого сотрудника полиции доставили в больницу.

В связи с инцидентом закрыли станцию метро «Медборгарплацен», неподалеку от которой произошло нападение, район перекрыт.

В августе похожие инциденты произошли в Брюсселе, Лондоне, Сургуте и Каспийске. В Бельгии нападение с ножом на военных квалифицировали как теракт, в Великобритании расследованием занялся отдел по борьбе с терроризмом. В России местные и федеральные власти пока не признали произошедшее террористическими атаками.