Новая газета

В Стокгольме неизвестный напал на полицейских с ножом

Общество

Неизвестный ранил полицейского ножом в шею на одной из центральных площадей Стокгольма. 

Нападавшего задержал второй полицейский. Раненого сотрудника полиции доставили в больницу.

В связи с инцидентом закрыли станцию метро «Медборгарплацен», неподалеку от которой произошло нападение, район перекрыт.

В августе похожие инциденты произошли в Брюсселе, Лондоне, Сургуте и Каспийске. В Бельгии нападение с ножом на военных квалифицировали как теракт, в Великобритании расследованием занялся отдел по борьбе с терроризмом. В России местные и федеральные власти пока не признали произошедшее террористическими атаками.

Теги:
швеция
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