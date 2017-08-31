На химическом заводе в Техасе произошли взрывы из-за урагана Харви

На химическом заводе Arkema, который находится недалеко от Хьюстона штат Техас, произошли два взрыва и начался пожар. Об этом сообщает Reuters.

Explosion reported at flood-hit Arkema plant in Texas https://t.co/MtM5SWgeIe pic.twitter.com/9njSeIYWOZ — Reuters Top News (@Reuters) August 31, 2017

По информации агентства, в больницу госпитализирован один человек с симптомами отравления угарным газом, еще девять человек обратились к врачу в качестве меры предосторожности.

Как рассказали в компании Arkema, завод должен был взорваться в ближайшие дни. Из-за ливней, вызванных ураганом «Харви», химзавод был обесточен, поэтому система охлаждения генераторов отключилась.

Если перестать охлаждать генераторы, то происходит реакция распада, что также приводит к повышению температуры, поэтому возгорание было неизбежно.

Сооружение, которое окружено водой, находится в 40 км от затопленного Хьюстона. Завод прекратил работу 25 августа до прихода урагана. На нем производятся органические пероксиды.

Местные власти эвакуировали население в радиусе 2,4 км, а вокруг все оцепили.

Operations meeting. Our @HCSOTexas Air Support crew, led by Lieutenant Plant, has been outstanding! #HoustonStrong pic.twitter.com/bEvJNRIiuD — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) August 31, 2017

Ранее уже сообщалось о том, что произошла утечка химических веществ в пригородах Хьюстона. Инцидент произошел из-за аварии на трубопроводе в районах Ла Порт и Шорэйкерс.

По оценкам Национальной метеорологической службы США, эпицентр непогоды находится в 15 километрах от города Александрия в Луизиане, а скорость ветра достигает 55 километров в час.

#Harvey has taken a lot, but it will NEVER take our humanity. We have seen so many neighbors helping each other. THANK YOU #HopeForHouston pic.twitter.com/M8aTACwHhc — ABC13 Houston (@abc13houston) August 30, 2017

Напомним, ураган «Харви» обрушился на побережье Техаса в ночь на 26 августа. Синоптики фиксировали порывы ветра до 215 км/ч. Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в штате.

По последней информации, ущерб от урагана Харви составляет 160 млрд долларов, а в результате стихийного бедствия погибли 35 человек.

Прошкин Максим