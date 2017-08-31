Предполагаемые стихи главы СК Бастрыкина удалили с сайта «Стихи.ру»

С сайта «Стихи.ру» пропал аккаунт поэта Станислава Струневского, который предположительно принадлежит главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом пишет «Медуза».

На месте публикаций Струневского появилось сообщение «Произведение удалено автором». Некоторые стихотворения все еще доступны на ruizdat.ru, уточняет издание.

Помимо этого из социальной сети «ВКонтакте» была удалена личная страница Станислава Струневского, а еще одна его страница (с этого аккаунта была опубликована фотография Бастрыкина в хоккейной форме) была заблокирована соцсетью за нарушение правил.

25 августа «Медуза» опубликовала расследование, в котором рассказала о стихах поэта Станислава Струневского. Авторы публикации нашли ряд совпадений в официальной биографии главы Следственного комитета с эпиграфами и посвящениями стихотворений «польского поэта Струневского», а также заметили, что поэт последовательно публикует стихи о людях, с которыми официально встречался председатель СК.