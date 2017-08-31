Ремонт крыши «Зенит-Арены» перенесли на неопределенный срок

Компания «Метрострой», являющаяся генподрядчиком петербургского стадиона «Санкт-Петербург», перенесла ремонт протекающей крыши арены на неопределенный срок. Об этом RNS сообщила официальный представитель вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина.

Представитель вице-губернатора пояснила, что этот ремонт осуществляется по гарантии и не потребует дополнительных средств.

Официальный представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк, что при гарантийных работах сроки являются более гибкими, чем при выполнении изначального технического задания, предусмотренного госконтрактом.

«Если у нас что-то не получилось, то надо выработать и опробовать новое решение, протестировать и запустить. Сейчас нет таких жестких рамок, как при исполнении госконтракта», — сказала Гигиняк.

Крыша «Зенит-Арены» протекала уже несколько раз во время матчей из-за дождя. Вода стекала во внутренние помещения и заливала болельщиков. После этого вице-губернатор Албин заявил, что в протечках виноваты Морские птицы бакланы, которые портят светоотражающую пленку на крыше. По его словам, нужно создать систему защиты от птиц по аналогии с аэропортами.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге строился около десяти лет, общая стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, и в итоге выросла до 43 млрд рублей. При этом само строительство сопровождалось уголовными делами по факту мошенничества.