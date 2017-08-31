В Краснодаре член «Парнаса» согласовал свою свадьбу в форме пикета

В Краснодаре член партии «Парнас» и активист «Открытой России» Леонид Запрудин подал в администрацию города уведомление о проведении своей свадьбы в форме пикета. Об этом он сообщил «Новой газете».

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Целью мероприятия заявлено «информирование общественности о бракосочетании граждан Запрудина и Капица».

Как пояснил Запрудил, требования законодательства к проведению массовых мероприятий ему хорошо знакомы.

«Никаких исключений, кроме спортивных мероприятий, закон не предусматривает. Таким образом толпа с шариками и плакатами на центральной улице города, ожидающая молодых, по определению закона, — массовое публичное мероприятие», — заявил он.

По его мнению, то, что свадьбы до сих пор не штрафовали за нарушение закона, является недоработкой правоохранителей, так как исключений для бытовых случаев не предусмотрено.

«Когда мы пришли подавать заявку на пикет, в администрации сначала удивились. Потом подумали и сказали: А вы правы». Приняли заявление, рассмотрели и позднее согласовали», — сказал Запрудин.

Согласно закону, проведение массового пикета, а также митинга и шествия, требует согласования с властями. В ходе пикета запрещается использование мегафонов и звукоусиливающей аппаратуры. Разрешены плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. Наглядную агитацию с властями согласовывать не нужно, достаточно указать текстом примерные темы пикета в уведомлении.