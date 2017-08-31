ФСБ сообщила о задержании готовивших теракты в Москве 1 сентября членов ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершить теракты в Москве первого сентября. По данным спецслужбы, оба задержанных были членами запрещенной в России террористической организации «Исламского государства». Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщают ТАСС и Интерфакс.

Как отмечает Интерфакс, по версии ФСБ, один из задержанных планировал совершить нападение с холодным оружием, а другой должен был взорваться вместе с обнаруженной у него бомбой.

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