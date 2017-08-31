В МХТ сыграли фрагмент спектакля Серебренникова в поддержку режиссера

Московский художественный театр имени Чехова на сборе труппы перед открытием сезона сыграл фрагмент спектакля режиссера Кирилла Серебренникова «Зойкина квартира». Об этом написала в фейсбуке актриса театра Наталья Швец.

О.П.Табаков: "Надеюсь Кирилл поставит на этой сцене ещё не мало хороших спектаклей" Posted by Наташа Швец on Thursday, August 31, 2017

Она также передала слова художественного руководителя театра Олега Табакова в поддержку режиссера. «Надеюсь, Кирилл поставит на этой сцене ещё не мало хороших спектаклей», - сказал он.

Помимо «Зойкиной квартиры», Серебренников ставил в МХТ «Лес» и «Человека-подушку».

28 августа 35 известных зарубежных деятелей культуры организовали сбор подписей под петицией в защиту режиссера. В частности, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, лауреат двух премий «Оскара» Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф, немецкий режиссер Томас Остермайер, драматург Мариус фон Майенбург и другие.

В поддержку режиссера также высказались многие российские деятели культуры. Среди них издатель Ирина Прохорова, актрисы Ксения Раппопорт и Виктория Исакова, режиссеры Алексей Мизгирев и Иван Вырыпаев, лидер группы «Ноль» Федор Чистяков и другие.

В конце августа режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест до 19 октября по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных государством на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Свою вину режиссер не признал. Обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.

Он был задержан накануне в Санкт-Петербурге на съемках фильма о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Позже стало известно, что из-за ареста режиссера съемки фильма приостановлены.