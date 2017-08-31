Экспертиза показала наличие в крови Умара Джабраилова наркотических веществ

Медосвидетельствование бизнесмена Умара Джабраилова, задержанного за стрельбу в отеле Four Seasons, показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает источник РБК.

При этом в ГУ МВД Москвы отказались прокомментировать РБК сообщения о медосвидетельствовании бизнесмена, пояснив, что подобная информация не подлежат огласке как данные следствия.

В свою очередь, пресс-секретарь Джабраилова Григорий Горчаков предположил, что информация об обнаружении в крови Джабраилова наркотических веществ похожа на «утку в СМИ».

Ранее в четверг газета «Коммерсант» сообщила, что экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов рассказал полицейским, что совершил досадную оплошность и выстрелил в потолок случайно. В публикации отмечалось, что по версии бизнесмена, он решил проверить пистолет и произвел несколько случайных выстрелов.

Напомним, Джабраилова задержали вечером во вторник в номере отеля Four Seasons после того, как он несколько раз выстрелил в потолок из пистолета. После задержания его доставили в ОВД «Китай город», где после отпустили под подписку о невыезде. Следствие квалифицировало инцидент в отеле по статье «Хулиганство» (статья 213 УК РФ).

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни с 2004 по 2009 годы. Он также является почетным членом Российской академии художеств, входит в попечительский совет Московского музея современного искусства (ММСИ).