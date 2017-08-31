Макрон рассказал, как Путин может найти с ним «точки соприкосновения»

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал первое большое интервью в роли главы государства. Оно вышло в четверг, 31 июля, в журнале Le Point и приурочено к двум событиям – к обнародованию плана реформы трудового законодательства и к рекордному падению макроновского рейтинга (-24% за последние два месяца).

В интервью есть международная часть, в которой Макрон говорит о том, как собирается решать проблему «финансирования терроризма странами Персидского залива» и о том, как складывается его сотрудничество с Путиным по вопросам Украины и Сирии.

На вопрос о том, собирается ли президент Франции прекратить «лицемерие Запада» и пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, «которую лауреат Гонкуровской премии, алжирский писатель Камель Дауд назвал ИГИЛом, добившимся успеха», Макрон ответил так:

«Я очень уважаю Камеля Дауда, но не присоединяюсь целиком к этой упрощенной формулировке... Это более сложная страна. Однако, не нужно вести политику, которая не была бы целиком связанной с нашей главной целью – борьбой с терроризмом».

Следом Макрон заявил, что ему удалось установить «чрезвычайно искренние отношения» с представителями всех стран Персидского залива.

«В разговорах с представителями ОАЭ, саудовцами и катарцами я затрагиваю вопрос финансирования терроризма», — сказал Макрон.

— «Катар и Саудовская Аравия финансировали группировки (каждая страна – разные), которые по факту способствовали терроризму».

Следом Макрон объявил, что приоритетом французской международной политики должна быть безопасность Франции, и «мы должны брать это в расчет» в дипломатических и торговых отношениях» (никаких конкретных мер Макрон пока не предложил).

«В этом, например, состоит цель моей инициативы по Ливии» (в конце июля Макрону удалось устроить в пригороде Парижа встречу двух главных противников: ливийского «премьер-министра» Фаиза Сараджа и «верховного главнокомандующего» Халифы Хафтара – ред.).

К слову, действия Запада в Ливии и Сирии в последние годы президент Франции назвал «жестокой ошибкой». Это, безусловно, не значит, что он оправдывает действия России в Сирии. (Чуть раньше, отвечая на другой вопрос, Макрон поставил российскую власть в ряд «авторитарных режимов», чье развитие и укрепление «Запад не смог предвидеть»).

Тем не менее, Макрон еще раз повторил, что для него «смещение Башара Асада не является предварительным условием» начала переговоров о мире в Сирии. Именно по сирийскому вопросу Макрону (как он считает) удалось добиться наибольшего взаимопонимания с Владимиром Путиным в ходе встречи в Версале в конце мая.

«Я обозначил две красных линии: химическое оружие и гуманитарные соглашения. Если Владимир Путин мне поможет продвинуться в этих вопросах, у нас могут возникнуть точки соприкосновения», — подчеркнул президент Франции и добавил, что у него «есть ощущение», что после встречи в Версале «российская позиция изменилась»: «мы продвинулись по вопросу химического оружия».

«По вопросу Украины у нас абсолютное разногласие с Владимиром Путиным. Я это официально заявляю», — заявил Макрон. И добавил: «Франция ничего ему не спустит с рук».

В то же время, после пассажа о Путине президент Макрон особо подчеркнул, что его стратегией в сфере дипломатических отношений является союз «правды и прагматизма».