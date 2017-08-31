«Югра» рассказала об иске к ЦБ из-за отзыва лицензии

Банк «Югра» направил иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным отзыва лицензии Центральным банком России. Исковое заявление было подано экс-председателем правления банка Дмитрием Шиляевым, сообщил Интерфакс.

«В данном исковом заявлении отмечается, что отсутствуют безусловные основания для отзыва лицензии, а именно снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, т. е. ниже 30 млрд рублей», — говорится в заявлении экс-главы «Югры».

В документе отмечается, что отчетность банка проходила обязательную аудиторскую проверку, а Федеральное казначейство не нашло в итоге нарушений в работе аудитора. Также банк соблюдал все необходимые нормативы, говорится в заявлении.

В конце июля Банк России отозвал лицензию у банка «Югра». По данным ЦБ, временная комиссия обнаружила «проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения». Процедуру финансового оздоровления регулятор назвал нецелесообразной.

Затем «Ведомости» узнали из электронной картотеки дел суда, что банк подал иск к Центробанку с требованием признать действия ЦБ незаконными.