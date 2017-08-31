Совет РУСАДА утвердил нового главу

Новым генеральным директором Российского Антидопингового агентства (РУСАДА) избран Юрий Ганус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова.

«Я не встречался с ним, поэтому мне трудно комментировать. WADA (Всемирное антидопинговое агентство — ред.) считает, что возглавлять подобного рода организации должны люди, никак не связанные со спортом, мне это не понятно — как работа в спорте может компрометировать человека? Очевидно, WADA виднее, а мы создавать трудности не хотим, будем надеяться, что он будет хорошо выполнять свои функции, а мы, если потребуется, со своей стороны поддержим», — сказал он.

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РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Позднее была согласована дорожная карта по восстановлению членства РУСАДА.

Напомним, в мае 2015 года The New York Times опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию.

Первая часть доклада под руководством Ричарда Макларена о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил была опубликована летом 2016 года. В результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустили российских легкоатлетов и тяжелоатлетов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого, была обнародована в декабре. После этого Россию лишили права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону.