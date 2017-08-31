Мэрия Москвы заявила о подготовке городских проектов на 500 лет вперед

В московской мэрии рассказали о том, что рассматривают городские проекты на срок до 500 лет вперед. Об этом RNS сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Город смотрит на 100 лет вперед как минимум, а реально мы рассматриваем проекты до 500 лет вперед», — сказал Бочкарев.

Бочкарев подчеркнул, что развивать столицу, в том числе проводить реновацию, только за счет инвестиционных проектов нельзя. По его словам, при таких условиях привлекательность Москвы как места для проживания расти не будет.

«Обновление жилого фонда — ответственность города», — добавил Бочкарев.

Он уточнил, что большинство инвесторов, которые привлекались к первой волне сноса хрущевок, не справились с финансированием.

Ранее стало известно, что столичные власти планируют весной 2018 года организовать тендеры по проектированию для подрядчиков по 130 ранее выбранным стартовым площадкам в рамках реновации.

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что под программу реновации в Москве попадут 5144 жилых дома. Полный список домов, которые будут снесены в рамках программы, был опубликован на сайте мэрии.