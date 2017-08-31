Следователь задержал обвиняемого в реабилитации нацизма координатора штаба Навального в Волгограде

Следователь задержал в аэропорту Волгограда координатора местного штаба оппозиционного политика Алексея Навального Алексея Волкова, которого обвиняют в реабилитации нацизма из-за публикации картинки «Родина-мать» в зеленке. Об этом в своем твиттере сообщил сам оппозиционер.

Волков также опубликовал уведомление о необходимости явки в суд, которое ему вручил следователь. Как уточнил активист, сейчас он едет в Центральный районный суд, где следствие будет ходатайствовать об изменении ему меры пресечения (сейчас он находится под подпиской о невыезде).

Адвокат Волкова Роман Зайцев в беседе с «Новой газетой» сказал, что после выработки позиции защиты также отправится в суд.

«Следствие будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Волкову, но на какую именно меру пока не известно. Я так понимаю, что речь идет о домашнем аресте, поскольку по этой статье нет законных оснований просить заключение человека под стражу», — рассказал «Новой газете» адвокат Зайцев.

Накануне следователь предупредил адвоката Алексея Волкова о намерении задержать активиста по прибытии в аэропорт Волгограда из-за нарушения подписки о невыезде. По версии следствия, он без уведомления правоохранителей покинул город. Как рассказал в беседе с «Новой газетой» сам Волков, ранее он ходатайствовал с просьбой отпустить его в Москву и получил устное согласие следователя.

Напомним, в конце июня следствие обвинило руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова в осквернении символов воинской славы из-за публикации картинки с разукрашенным зеленкой монументом «Родина-мать зовет!» в сообществе в поддержку Навального.

По факту инцидента завели уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

Отметим, что администраторы сообщества «Команда Навального» «ВКонтакте» после публикации изображения удалили его и принесли извинения.