Минобороны подало иск к «Сухому» более чем на 5 млрд рублей

Министерство обороны России потребовало в судебном порядке взыскать с авиационной компании «Сухой» более 5,3 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Детали иска не сообщаются.

Компания «Сухой» в интересах Минобороны работает над истребителем пятого поколения, производит истребители Су-34, Су-35 и другие самолеты.

В начале апреля Минобороны потребовало от «Сухого» 2,3 млрд рублей. Очередное заседание по данному делу должно состояться 20 сентября. Детали этого иска также неизвестны.