США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско

Власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В сообщении уточняется, что США требуют от правительства Россиидо 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Вашингтон обосновал такое решение «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России. По мнению американской стороны, решение России о сокращении размера дипмиссии США в стране было необоснованным и пагубным для отношений между государствами.

В Госдепе отмечают, что после закрытия российского консульство в Сан-Франциско каждая из стран останется с тремя консульствами. Ведомство подчеркивает, что в количестве дипломатических объектов останется «неравенство», но США «решили позволить российскому правительству сохранить некоторые из объектов в попытке остановить нисходящую спираль в отношениях».

Ранее посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. В сообщении посольства говорилось, что с 1 сентября выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве. Отмечалось, что в связи с нововведениями срок оформления американских виз может увеличиться до полугода.

Решение о приостановлении выдачи неиммиграционных виз в американском посольстве тогда также связали с ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.

Напомним, 28 июля министерство иностранных дел России объявило о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. В МИД тогда заявили, что такое решение связано с ответной мерой после принятого Сенатом США закона о санкциях против России.