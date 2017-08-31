Режиссер Алексей Учитель прокомментировал нападение на его студию в Петербурге

Режиссер Алексея Учитель связывает нападение на петербургскую киностудию «Лендок», в здании которой находится офис режиссера с угрозами, ранее прозвучавшими в адрес режиссера от противников его фильма «Матильда». Об этом Учитель заявил «Би-би-си».

«С чем связано это нападение, должен устанавливать не я, но похоже, что это все последствия предыдущих угроз. Они поступают все время: и на студию, и в кинотеатры. Сегодня день рождения у меня и Матильды Ксешинской - думаю, что это непростые все совпадения», — приводит издание слова режиссера.

Учитель также не исключил провокации во время предстоящего показа его фильма «Матильда», который должен состояться 23 октября.

«Я думаю, что такая опасность есть. Но это зависит от работы наших органов, прежде всего МВД, которые должны категорически это пресекать», — сказал Алексей Учитель в интервью радиостанции «Коммерсант FM».

По словам режиссера, создатели фильма уже подали заявление в полицию на организацию, которая угрожает поджогами кинотеатров и расправами над людьми.

Ранее в четверг в Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок», где располагается офис режиссера Алексея Учителя. Как писала «Фонтанка», правоохранительные органы начали проверку по факту вандализма. В публикации издания отмечалось, что правоохранители рассматривают инцидент как очередную акцию противников выхода фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Ранее режиссер получал угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма «Матильда». Позднее прокуратура обнаружила нарушение Уголовного кодекса в действиях организации и передало ГУ МВД по Москве документы для возбуждения уголовного дела против «Христианского государства — Святая Русь».

1 августа православные в ряде городов России вышли на молитвенное стояние против показа фильма Учителя.