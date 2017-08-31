Правозащитники и общественные деятели призвали москвичей участвовать в муниципальных выборах 10 сентября

Текст обращения

«Друзья! 10 сентября состоятся муниципальные выборы. Впервые в истории демократическая оппозиция выдвинула более 1100 кандидатов практически во всех муниципалитетах города.

Появился реальный шанс провести в органы местного самоуправления сотни людей демократических убеждений, пройти важную ступень в формировании городского сообщества.

Для этого нужно прийти и проголосовать за кандидатов, входящих в объединенный демократический список, готовых представлять ваши интересы. Победа наших кандидатов изменит ситуацию и атмосферу в городе, заставит действующую городскую власть считаться с мнением горожан, позволит выдвинуть нашего общего кандидата на выборах мэра города в 2018 году.

Приходите на выборы сами и приводите своих друзей! Участвуйте в наблюдении! Голосуйте! За свой дом и район! За Москву!»