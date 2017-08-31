Правозащитники и общественные деятели призвали москвичей участвовать в муниципальных выборах 10 сентября
Текст обращения
«Друзья! 10 сентября состоятся муниципальные выборы. Впервые в истории демократическая оппозиция выдвинула более 1100 кандидатов практически во всех муниципалитетах города.
Появился реальный шанс провести в органы местного самоуправления сотни людей демократических убеждений, пройти важную ступень в формировании городского сообщества.
Для этого нужно прийти и проголосовать за кандидатов, входящих в объединенный демократический список, готовых представлять ваши интересы. Победа наших кандидатов изменит ситуацию и атмосферу в городе, заставит действующую городскую власть считаться с мнением горожан, позволит выдвинуть нашего общего кандидата на выборах мэра города в 2018 году.
Приходите на выборы сами и приводите своих друзей! Участвуйте в наблюдении! Голосуйте! За свой дом и район! За Москву!»
Призыв подписали:
Акунин Борис (Чхартишвили), писатель
Алексеева Людмила, правозащитник
Ахеджакова Лия, актриса
Бардин Гарри, режиссер анимационного кино
Боганцева Ирина, директор московской гимназии
Борщев Валерий, правозащитник
Войнович Владимир, писатель
Ганнушкина Светлана, правозащитник
Гозман Леонид, общественный деятель
Давидис Сергей, правозащитник, общественный деятель
Десницкий Андрей, публицист, религиовед
Зубов Андрей, историк, религиовед
Касьянов Михаил, председатель Партии народной свободы "ПАРНАС"
Ким Юлий, поэт, бард
Колесников Андрей, журналист
Корсунский Владимир, журналист
Лазарева Татьяна, телеведущая
Лукьянова Елена, юрист, профессор ВШЭ
Макаревич Андрей, музыкант, поэт
Мирзоев Владимир, кинорежиссер
Мысина Оксана, актриса
Назимова Алла, социолог
Нечаев Андрей, председатель партии "Гражданская инициатива"
Осовцов Александр, общественный деятель
Пономарев Лев, правозащитник
Прохорова Ирина, издатель
Рубинштейн Лев, поэт
Рыжков Владимир, политик, общественный деятель
Рыклин Александр, журналист, общественный деятель
Светова Зоя, правозащитник
Слабунова Эмилия, председатель политической партии "Яблоко"
Соколов Михаил, журналист
Улицкая Людмила, писатель
Филиппенко Александр, актер
Чудакова Мариэтта, литературовед
Шейнис Виктор, общественный деятель
Яковенко Игорь, журналист, общественный деятель