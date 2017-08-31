Учитель попросил МВД и ФСБ обеспечить безопасность зрителей его фильма «Матильда»

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Режиссер Алексей Учитель после нападения на киностудию «Лендок» в Санкт-Петербурге, в которой располагается студия режиссера «Рок», обратился к руководителям МВД и ФСБ с просьбой обеспечить безопасность зрителей во время показа в кинотеатрах его фильма «Матильда». С обращением режиссера ознакомился ТАСС.

«Сегодня ночью подожгли киностудию "Лендок", а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители. Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность, но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм», — приводит агентство текст обращения Учителя.

В своем письме режиссер отметил, что расценивает нападение на киностудию с «коктейлями Молотова» как попытку «сжечь мой родной дом».

«Грустно, что еще не вышедшее и не виденное никем кино про любовь вызвало столько ненависти. Особенно у тех, кто лицемерно сообщает всем, что их Бог есть Любовь. Страшно за людей, которые ждут этого фильма и пойдут в октябре в кинотеатры. За будущее страны, которую, как и когда-то при царе Николае, ввергают в кровавую пучину экстремисты разнообразного толка», — написал Учитель.

Учитель подчеркнул, что его адвокат Константин Добрынин еще в феврале обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить несколько якобы православных организаций, угрожавших режиссеру и прокатчикам. Однако никакой реакции на это не последовало, говорится в обращении. При этом, по словам Учителя, «есть ежедневные проверки студии "Рок"».

Ранее в четверг в Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок», где располагается офис Алексея Учителя. Режиссер связал нападение с угрозами, ранее прозвучавшими в его адрес от противников его фильма «Матильда».

До этого режиссер получал угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма «Матильда». Позднее прокуратура обнаружила нарушение Уголовного кодекса в действиях организации и передало ГУ МВД по Москве документы для возбуждения уголовного дела против «Христианского государства — Святая Русь».

1 августа православные в ряде городов России вышли на молитвенное стояние против показа фильма Учителя.