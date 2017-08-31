Координатора штаба Навального в Волгограде отправили под домашний арест

Центральный районный суд Волгограда отправил под домашний арест координатора местного штаба оппозиционного политика Алексея Навального Алексея Волкова, обвиняемого в реабилитации нацизма из-за публикации изображения «Родина-мать» в зеленке. Об этом сам Волков написал в своем твиттере.

Как уточняет Волков, он будет отбывать домашний арест по месту регистрации в Санкт-Петербурге.

Ранее в четверг следователь задержал Алексея Волкова в аэропорту Волгограда. По версии следствия, он без уведомления правоохранителей покинул город, нарушив подписку о невыезде. Как рассказал в беседе с «Новой газетой» сам Волков, ранее он ходатайствовал с просьбой отпустить его в Москву и получил устное согласие следователя.

Напомним, в конце июня следствие обвинило Волкова в осквернении символов воинской славы из-за публикации картинки с разукрашенным зеленкой монументом «Родина-мать зовет!» в сообществе в поддержку Навального.

По факту инцидента завели уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

Отметим, что администраторы сообщества «Команда Навального» «ВКонтакте» после публикации изображения удалили его и принесли извинения.