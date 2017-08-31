Полиция возбудила уголовное дело после нападения на студию Алексея Учителя

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) после попытки поджога неизвестными студии режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге. Об этом Интерфаксу сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, дело возбудило следственное управление УМВД по Адмиралтейскому району по результатам проверки на месте происшествия.

«В настоящее время сотрудниками полиции приняты необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников», — сказала представитель МВД.

Ранее в четверг в Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок», где располагается офис студии «Рок» Алексея Учителя. Режиссер связал нападение с угрозами, ранее прозвучавшими в его адрес от противников его фильма «Матильда».

После случившегося Учитель обратился к руководителям МВД и ФСБ с просьбой обеспечить безопасность зрителей во время показа в кинотеатрах его фильма «Матильда».

Ранее организация «Христианское государство — Святая Русь», разослала письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма «Матильда». Позднее прокуратура обнаружила нарушение Уголовного кодекса в действиях организации и передало ГУ МВД по Москве документы для возбуждения уголовного дела против «Христианского государства — Святая Русь».