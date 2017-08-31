Лукашенко поручил создать белорусский аналог электромобиля Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и поручил своим специалистам в ближайшее время внести предложения по поводу разработки белорусского аналога модели. Это следует из сообщения пресс-службы президента.

«Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать — ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения», — сказал Лукашенко.

В сообщении отмечается, что глава государства «высоко оценил технические характеристики и динамику» электромобиля Tesla, который «ему предоставили для тестирования».

«Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, — идеально», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также отметил, что подробно ознакомился с недавно созданным белорусским электрокаром на базе Geely. «Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично», — сказал глава государства.

«Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте. Никто послезавтра, в ближайшем будущем не будет покупать массово так, как это было раньше, автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Сравните этот автомобиль с тем, который мы создали, и стремитесь к этому», — заключил Лукашенко.

Напомним, 22 августа Белоруссия представила свой первый электромобиль собственного производства. Машина может развивать скорость до 110 км/ч.