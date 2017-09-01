СМИ: Госдеп одобрил выдачу 60 млн долларов на защиту от пропаганды ИГ и России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил выдачу 60 млн долларов на борьбу с пропагандой «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России) и противодействие информационного влияния иностранных государств, в том числе России. Об этом сообщает Politiko.

Издание поясняет, что деньги пойдут Глобальному центру взаимодействия (GEC), который был создан весной 2016 года на базе Центра стратегических антитеррористических коммуникаций. Причем сумма распределится так — 20 млн долларов на борьбу с ИГ, а остальная часть денег пойдет на противодействие информационному влиянию.

По информации Politiko, Тиллерсон принял это решение под давлением Демократической и Республиканской партий США. Конгресс США был недоволен тем, что госдепартамент затягивает с принятием решения.

Информацию о решении Тиллерсона подтвердил американский дипломат агентству РИА Новости, однако он не ответил на вопрос, пойдут ли эти деньги на противодействие именно влиянию Москвы.

Напомним, идею создать специальный центр по борьбе с влиянием иностранных государств предложили сенаторы Роберт Портман и Крис Мерфи. По их мысли, такой центр должен был бороться в первую очередь с пропагандой России и Китая.

Максим Прошкин